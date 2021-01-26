Массовые неполадки в работе интернета зафиксировали на Восточном побережье США

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Многие жители городов на Восточном побережье США во вторник столкнулись с трудностями при попытках получить доступ к интернету. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Число пользователей, у которых возникли данные проблемы, пока не уточняется. Среди них жители Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона.

Представители крупного оператора связи Verizon сообщили, что в районе Бруклин был перерезан принадлежащей компании кабель. Однако нет ясности относительно того, является ли это причиной происходящего.

Согласно оценкам на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов, в указанном районе страны имеют место массовые перебои в работе ряда сетевых сервисов. В их числе поисковая система Google, приложение Zoom, портал YouTube.

Американская Федеральная комиссия по связи (ФКС) выясняет причины случившегося. Об этом говорится в заявлении исполняющей обязанности руководителя указанного регулирующего органа Джессики Роузенуорсел.

Как она констатировал, ФКС ознакомилась с сообщениями об указанных неполадках, из-за которых у людей "возникают трудности при удаленной работе или дистанционном обучении". Комиссия выясняет причины произошедшего.