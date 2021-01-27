В "Геликон-опере" вручат премию "Хранитель памяти"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вручение премии Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти" состоится в московском музыкальном театре "Геликон-опера" 27 января - в День памяти жертв Холокоста - в 18:00 мск при соблюдении мер эпидемической безопасности.

"На вечере уже третий год подряд пройдет вручение особого знака Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", присуждаемого выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте", - сообщили в пресс-службе РЕК. Художественный руководитель церемонии "Хранитель памяти", организованной при поддержке Департамента культуры Москвы, - народный артист России Дмитрий Бертман, режиссер-постановщик - заслуженный работник культуры России Илья Ильин, ведущий - автор и ведущий телевизионных программ Сергей Майоров.

Ожидается, что на церемонии выступят руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов, президент РЕК Юрий Каннер, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в РФ Алекс Бен-Цви, а также государственные и общественные деятели. Кроме того, на вечере будет организован сбор пожертвований на программу РЕК и центра "Холокост" "Вернуть достоинство", в рамках которой в России возводятся памятники жертвам Холокоста.

В этот же день Федерация еврейских общин России (ФЕОР) проведет ежегодную мемориальную церемонию в день памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности. "Поминовение жертв Холокоста призвано сохранить историческую память об уничтожении миллионов человеческих жизней в годы Второй мировой войны и осудить нацизм во всех его проявлениях, чтобы никогда более не допустить повторения этой ужасной трагедии", - отметили в пресс-службе ФЕОР.

Ожидается, что в церемонии этого года примут участие главный раввин России Берл Лазар, президент ФЕОР, раввин Александр Борода, представители российских государственных структур, международных организаций и дипломатических миссий.

О Дне памяти

Международный День памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Он был установлен согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Термин "холокост" получил распространение в 1950-е годы благодаря книгам писателя, лауреата Нобелевской премии мира 1986 года Эли Визеля, бывшего узника концентрационного лагеря Освенцим. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территории Германии, ее союзников и оккупированных ею стран. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.

Дата 27 января была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим, который был крупнейшим лагерем смерти. В нем погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, среди которых примерно миллион евреев.

Неделя памяти жертв Холокоста ежегодно проходит в России на федеральном уровне с 2015 года. В этом году она проводится с 18 по 31 января. Как и каждый год, ее организаторами стали РЕК, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, ФАДН и центр "Холокост". Мемориальные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные теме Холокоста, пройдут в этот день в 71 регионе России.