В МВД не получали заявлений о продаже фальшивых вакцин от коронавируса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заявления о фактах мошенничества, связанного с продажей поддельных вакцин от коронавируса, в полицию не поступали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Заявления <...> в профильные подразделения центрального аппарата МВД России не поступали", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос, были ли такие обращения в полицию. При этом в МВД отметили, что в случае поступления подобной информации в территориальные органы сотрудники полиции примут меры по установлению злоумышленников и привлечению их к ответственности.

В ведомстве напомнили, что в ходе проверки был установлен факт продажи через интернет-ресурс фальшивой справки об отрицательном результате теста на COVID-19. Ее стоимость составила 2 500 рублей. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело (ч. 1. с. 327 УК РФ).

12 января директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что зафиксирован ряд фактов мошенничества, в том числе связанных с продажей неких вакцин, включая иностранные. Также, по ее словам, в праздничные дни массово отмечались случаи мошенничества с продажей поддельных справок об отсутствии коронавирусной инфекции.