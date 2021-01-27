Консульство России в Мехико приостановило прием посетителей

МЕХИКО, 27 января. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ в столице Мексики временно прекратил работу в связи с ростом темпов распространения коронавирусной инфекции в городе. Об этом дипломатическое представительство сообщило во вторник вечером в своем Twitter .

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Мехико с 26 января 2021 года консульский прием посетителей временно приостанавливается", - говорится в записи. С конца февраля 2020 года в мегаполисе было лабораторно подтверждено 450 590 случаев заражения коронавирусом, умерли 27 114 заболевших.

С 19 декабря 2020 года в столице Мексики и в штате Мехико действует максимальный - "красный" - режим эпидемической угрозы.

Ситуация с коронавирусом в Мексике

Мексиканские специалисты за последние сутки выявили 7 165 случаев заражения коронавирусом, на 1 356 меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране в конце февраля 2020 года достигло 1 778 905, сообщил во вторник вечером на пресс-конференции главный эпидемиолог Минздрава Хосе Луис Аломия.

По его словам, темпы распространения инфекции снизились на 8% по сравнению с предыдущей неделей. Согласно примерным оценкам Минздрава, в последние 14 дней симптомы вызываемого коронавирусом заболевания проявились у 106 572 человек. За минувшие 24 часа власти зарегистрировали 1 743 летальных исхода, на 1 084 больше, чем днем ранее. Общее число умерших инфицированных пациентов достигло 152 016.

Загрузка больниц в среднем по республике по-прежнему составляет 60%, в девяти регионах она превышает 70%. Наиболее сложное положение наблюдается в столице, где этот показатель достигает 88%. В отделениях реанимации доля занятых коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, равна 53%, при этом только в трех регионах она больше 70%.

В Мексике 24 декабря 2020 года началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. К настоящему времени власти использовали свыше 652 тыс. доз препарата производства компании Pfizer.