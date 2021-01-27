В Сахалинской области началась вакцинация от коронавируса маломобильных граждан

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил организовать дополнительную возможность вакцинации от коронавирусной инфекции для людей, которые по состоянию здоровья самостоятельно не могут прийти в медучреждения. Выезды к таким пациентам уже начались, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

"Пациенты после перенесенных инсультов, травм, с ампутированными конечностями - с ограниченными возможностями - для таких людей не должно быть препятствий в получении прививки. В амбулатории села Стародубское Долинского района (юг Сахалина) были организованы выезды к маломобильным гражданам <...> десяти таким пациентам уже сделали прививку. Подобная практика вакцинации для нетранспортабельных пациентов вводится и в других населенных пунктах Сахалинской области", - рассказали в пресс-службе.

По информации областных властей, всего на островах уже более 10 тыс. жителей сделали прививку от инфекции. Из них более 1,3 тыс. человек прошли оба этапа. Люди продолжают записываться.

Массовая вакцинация в регионе стартовала 16 января. На островах развернуто 22 стационарных пункта вакцинации - в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях в районах. Кроме того, привиться можно в мобильных комплексах.

В Сахалинской области за весь период пандемии зарегистрированы 19 305 случаев заболевания. 16 262 человека выписаны с выздоровлением, 26 умерли, 3 017 проходят лечение. В 80% случаев заболевание протекало в легкой или в бессимптомной формах. Островной регион входит в число субъектов страны с самой благоприятной эпидемиологической ситуацией и с самыми низкими показателями заболеваемости и смертности от коронавируса.