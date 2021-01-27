Около половины земель нацпарка "Шантарские острова" получили охранный статус

ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. Около половины земель национального парка "Шантарские острова", ранее являвшихся землями лесного фонда, получили охранный статус. Об этом сообщается на сайте объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье".

Национальный парк "Шантарские острова" расположен в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края на 17 островах Шантарского архипелага, а также на прилегающей к островам акватории Охотского моря шириной от 2 до 5 км. Общая площадь парка составляла 515,5 тыс. га.

"Распоряжением правительства Российской Федерации земли лесного фонда (лесничество "Национальный парк "Шантарские острова") площадью 242 595,9891 га переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (ООТиО ) национального парка "Шантарские острова", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС руководитель филиала "Шантарский" "Заповедного Приамурья" Иван Насонов, около половины земель нацпарка являлись землями лесного фонда. "Теперь все приведено в соответствие, территория стала более защищенной", - сказал Насонов.

Со ссылкой на замдиректора в области охраны окружающей среды "Заповедного Приамурья" Дмитрия Гранкина сообщается, что работа по переводу части парка в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов шла на протяжении четырех лет. "За это время успело поменяться лесное и земельное законодательство в части формирования участков, а также дважды изменился сам порядок осуществления перевода, были выявлены значительные несоответствия существующей лесной и земельной документации и даже "открыты" новые острова, которые ранее нигде не числились в Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова Гранкина.

Шантарские острова известны своей уникальной природой: это скалистые с многочисленными водопадами острова, где можно наблюдать выходы цветных поделочных камней. К островам приплывают гренландские и японские киты и косатки, на самих островах обитают краснокнижные птицы, медведи, в береговой зоне - тюлени. Острова труднодоступны, попасть туда можно только в летние месяцы.