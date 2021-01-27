В Хабаровском крае выпало около четверти месячной нормы снега во время циклона

ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. Циклон из Китая принес снег на территорию Хабаровского края, в некоторых местах в регионе выпало около четверти месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

Циклон, сместившийся с территории Китая, начал оказывать влияние на территорию края в предыдущие сутки. Практически по всему региону отмечался снег и ветер.

"Снег прошел по большей части региона, сильный отмечался в Хабаровске и в районе имени Лазо - выпало 25% месячной нормы. В горах на территории Лазо отмечалось до 50%", - сказал представитель Гидрометцентра.

Циклон уже покидает регион, в Хабаровске в течение дня возможен небольшой снег. Сильные осадки ожидаются в Советско-Гаванском и Ванинском районах, где вероятна метель, а также частично в Николаевском районе.

Происшествий за время непогоды не возникало, сообщается на сайте регионального правительства. Аварий, крупных ДТП, сбоев в работе ТЭК и ЖКХ из-за осадков не зарегистрировано. Дороги не закрывались, сейчас ведется их расчистка. Введено ограничение работы паромной переправы Ванино - Холмск, связывающей материк с Сахалином.