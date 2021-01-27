В Бурятии продлили до марта ограничения для населения и бизнеса из-за коронавируса

ТАСС, 27 января. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал указ, который продлевает до 28 февраля включительно ограничительные мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса, сообщается в среду на официальном портале региона.

"До 28 февраля включительно приостановлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов", - говорится в сообщении.

Также в регионе продолжает действовать запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00, организация праздничных мероприятий в них разрешена только при рассадке не более четверых человек за столом. Театры, кинотеатры, дома культуры могут работать при загрузке зрительных залов не более 50%.

"Жителям Бурятии, имеющим хронические заболевания, которые сопряжены с опасностью тяжелого течения коронавируса, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Также режим самоизоляции рекомендован людям в возрасте 65 лет и старше, им будет оплачен больничный", - подчеркивается на сайте. При этом власти сняли с организаций и предприятий требования о переводе 30% сотрудников на удаленную работу и переходе на гибкий рабочий график.

По последним данным, всего в Бурятии зарегистрировано 29 813 случаев заражения коронавирусом, выписаны 27 105 человек, умерли 653 пациента. В стационарах республики остается 1 041 пациент, в том числе 749 - с осложненной пневмонией.