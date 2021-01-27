В США экс-сотрудник медцентра признал вину в порче 500 доз вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Бывший сотрудник медицинского центра в штате Висконсин признал себя виновным в порче 500 доз вакцины от коронавируса, произведенной компанией Moderna. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министерства юстиции США.

Американские власти подчеркивают, что 46-летний бывший сотрудник полностью признал свою вину. Ранее ему были предъявлены обвинения в умышленной порче препарата, которая привела к возникновению риска для здоровья других людей.

Согласно заявлению минюста, бывший сотрудник медицинского центра умышленно достал 500 доз вакцины из холодильника и хранил их таким образом на протяжении нескольких суток. Впоследствии он вернул их на место, после чего препаратом из данной партии были привиты по меньшей мере 57 человек. Первоначально предполагалось, что речь идет о допущенной сотрудником "неумышленной ошибке", однако позже он "признал, что преднамеренно достал вакцину из холодильника". Мужчине грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в декабре одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает Moderna. Препараты уже распространяют среди населения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 425 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.