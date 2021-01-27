Развитие промышленного туризма в Приамурье увеличит внешний турпоток в пять раз

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 января. /ТАСС/. Власти Амурской области сделают упор на развитие в Приамурье промышленного и событийного туризма, что поможет увеличить внешний турпоток в пять раз в ближайшие пять лет, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В ближайшие пять лет ждем роста турпотока благодаря развитию промышленного и событийного туризма: внутренний - в три раза, внешний - в пять раз. Прирост доходов в консолидированный бюджет области ожидается более чем на 40%", - цитирует пресс-служба главу региона Василия Орлова.

Предполагается, что ядром комплекса промышленного туризма станет единственный в России гражданский космодром Восточный в Свободненском районе области. Объект может стать центральным элементом удобного тура-конструктора. "Гости региона смогут увидеть сразу несколько интересующих их объектов - объекты промтуризма, особо охраняемые природные территории, а при грамотном планировании за один день еще и посетить Китай", - говорится в сообщении.

В качестве дополнительных объектов промышленного туризма могут выступать Зейская, Бурейская или Нижне-Бурейская гидроэлектростанции, крупные предприятия агропромышленного комплекса, рассматривается возможность посещения туристами крупнейших объектов газохимии и газопереработки - на территории Свободненского района строятся крупные заводы этой направленности. "Параллельно в Благовещенске продолжается создание нового уникального туристского пространства, ядром которого станет проект "Золотая миля". Он включает в себя первую в мире трансграничную канатную дорогу, гостиницу международного класса и современный развлекательный комплекс. Кроме этого, на территории "Мили" должны появиться новые объекты показа и частные музеи", - уточнили в правительстве региона.

По мнению Орлова, для реализации проектов необходима поддержка государства по созданию инфраструктуры. В частности, стоит вопрос о замене ливневой канализации и о берегоукреплении реки Зеи в Благовещенске, общая стоимость работ составляет 2,1 млрд рублей.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе, - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.