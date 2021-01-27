Пострадавшей при пожаре семье на Сахалине купят жилье за счет бюджета региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в среду распорядился выделить из резервного фонда региона около 8 млн рублей на приобретение нового жилья многодетной семье, пострадавшей от пожара в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Из резервного фонда Сахалинской области на эти цели (на покупку жилья) в ближайшее время направят около 8 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В субботу, 23 января, утром произошел сильный пожар в двухэтажном частном доме в Южно-Сахалинске, в котором проживала многодетная семья из семи человек. В результате погибли двое детей пяти и восьми лет. Их мать с 40% ожогов доставили в реанимацию, там же находится и ее старший 21-летний сын. Еще один сын, которому 14 лет, и пятилетняя дочь отравились угарным газом и проходят лечение в детской областной больнице. Их жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное.

Областные власти уже выделили для пострадавшей семьи из бюджета региона единовременную выплату в сумме 1 млн рублей, городские власти взяли на себя расходы по погребению погибших детей. Министерство образования области в качестве временного жилья зарезервировало для семьи двухкомнатную благоустроенную секцию в своем общежитии, ведет сбор средств и вещей, предоставит бесплатные канцтовары и учебники для детей. Известно, что пострадавшая мать является сотрудницей подведомственного министерству учреждения по внешкольной работе. Следователи по факту гибели в пожаре детей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарнотехническая. Предварительная причина возгорания - взрыв электрического котла.