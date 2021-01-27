Аксенов сообщил, что в Крыму намерены вакцинировать в феврале около 80 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Власти Крыма в феврале намерены вакцинировать от коронавируса около 80 тыс. жителей, сообщил в среду на совещании оперативного штаба региона глава республики Сергей Аксенов.

"Правительством РФ решения все принимаются, понятно, что график поставки доз вакцины по всей стране достаточно разный. Тем не менее, мы договорились, что необходимое количество, если у нас будет спрос на такое количество вакцинирования, будет обеспечено. За февраль месяц мы должны провакцинировать около 80 тыс. человек", - сказал Аксенов.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что в регионе привито уже более 7 тыс. человек. "Есть категории, которые будут приоритетно прививаться с целью снижения уровня распространения новой коронавирусной инфекции: медицинские работники, учителя, работники транспорта и еще ряд категорий. В целом эта ситуация повлияет на уровень развития эпидемической ситуации в преддверии курортного сезона. Наша задача - максимально охватить все группы риска иммунизацией против коронавирусной инфекции и обеспечить проведение курортного сезона без эпидемических осложнений", - добавила она.

С начала пандемии в республике выявили более 31 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Первая партия из 500 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. 18 января власти республики объявили о начале массовой вакцинации.