{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Действие антипиратского меморандума продлили до 1 августа

За время действия меморандума из поисковой выдачи "Яндекса" удалили около 11,7 млн ссылок на пиратский контент

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Действие антипиратского меморандума продлено до 1 августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года", - сказано в сообщении.

Документ был подписан в 2018 году. Срок его действия завершался 31 января. Согласно меморандуму, создан реестр ссылок на пиратский контент, который ведет Медиакоммуникационный союз. Поисковики обязаны сверяться с реестром каждые пять минут и удалять появившиеся в нем ссылки в течение шести часов.

За время действия меморандума из поисковой выдачи "Яндекса" удалено около 11,7 млн ссылок на пиратский контент. "Это свидетельствует о том, что документ стал действенным инструментом защиты авторских прав в России", - сказали в ведомстве.

В Роскомнадзоре сообщили, что в развитие меморандума разработан законопроект, который в настоящее время обсуждается с участием представителей отраслевого сообщества. С принятием законопроекта отработанные за время действия меморандума механизмы борьбы с пиратским контентом распространятся и на компании, не подписавшие этот документ.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В России выявили 17 741 случай заражения коронавирусом за сутки
Это минимальное значение с 29 октября
Читать полностью