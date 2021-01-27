Экс-мэр Якутска выписалась из онкодиспансера и планирует помогать своей команде в мэрии

ЯКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Экс-мэр города Якутска Сардана Авксентьева выписалась из онкологического диспансера. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте в среду.

14 января якутская городская дума приняла отставку Авксентьевой, которая 11 января объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Ранее в пресс-службе сообщали, что Авксентьевой предстоят в ближайшем времени хирургические операции. Дума утвердила и. о. мэра города Евгения Григорьева, ранее занимавшего должность первого замглавы города.

"Меня выписали из стационара, и это самое замечательное, что произошло со мной с начала этого года. Год здоровья, объявленный в Якутии, мой организм воспринял слишком буквально", - говорится в публикации.

Авксентьева поблагодарила весь персонал онкологического диспансера за профессиональную заботу и доброе отношение. "Со следующей недели начну потихоньку делать "вылазки" в мэрию, буду помогать своей команде. Проведем обещанный прямой эфир. Моя команда - молодцы, со всем справляются и без меня. Но я все равно очень волнуюсь за них, наверное, как "мама", - добавила Авксентьева.

18 января Авксентьева сообщала, что получила удостоверение советника исполняющего обязанности главы Якутска.

В сентябре 2018 года Авксентьева стала первой женщиной-мэром Якутска. Она известна далеко за пределами своего региона, количество подписчиков ее Instagram-аккаунта - 215 тыс. Из-за нестандартного взгляда на работу муниципалитета, активности в социальных сетях и непрерывного сокращения расходов на собственную администрацию ее стали называть "мэром здорового человека".