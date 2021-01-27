Володин и представители всех думских фракций почтили память жертв Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и представители всех четырех фракций Госдумы в День памяти жертв Холокоста возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто. Об этом в среду сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"В Еврейском музее и центре толерантности председателя ГД и депутатов встретили главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Вместе они возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто", - отмечается в сообщении.

В церемонии также приняли участие первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, главы думских комитетов - по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ), по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) и по делам национальностей Валерий Газзаев ("Справедливая Россия"). Парламентарии осмотрели экспозицию музея и приняли участие в церемонии зажжения свечей в Зале памяти.

"Важно хранить память о тех, кто погиб в годы войны. Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат, освободивших 76 лет назад узников Освенцима и других лагерей смерти, спасших народы Европы от фашизма", - отметил Володин.

По его словам, Холокост - "чудовищное преступление нацизма, которому не может быть оправдания". "Помнить о жертвах Холокоста - значит, делать все, чтобы подобная трагедия не повторилась. Нам необходимо пресекать попытки переписать историю. Сохранив правду о войне, о цене Победы и подвиге нашего народа, мы защитим мирную жизнь людей, будущие поколения", - приводятся слова Володина на сайте палаты парламента в среду.