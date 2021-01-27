Белгородский государственный университет с 8 февраля возобновит очное обучение

ТАСС, 27 января. Студенты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") смогут с 8 февраля вернуться к очному формату обучения. Об этом сообщил в среду в своем блоге на сайте вуза ректор Олег Полухин.

"С учетом наметившегося улучшения эпидемиологической ситуации и начавшейся массовой вакцинации мы решили с 8 февраля постепенно переходить к очному формату обучения. В расписание на второй семестр уже вносится большое количество аудиторных занятий, прежде всего практических и семинарских", - говорится в сообщении ректора.

Он добавил, что в обучении сохранятся и дистанционные образовательные технологии, в том числе для преподавателей пожилого возраста, для имеющих хронические заболевания, для женщин с маленькими детьми. Ректор также добавил, что в вузе должны соблюдаться все меры против распространения коронавируса, в том числе масочный режим, социальная дистанция, проводиться регулярное измерение температуры и санитарную обработка рук. "Все желающие также могут сделать прививки, особенно важно это для проживающих в общежитиях", - говорится в сообщении Полухина.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет является одним из крупнейших и старейших в ЦФО, он ведет свою историю с 1876 года, в нем обучаются более 23 тыс. студентов из России и около 3 тыс. иностранных студентов из более 90 стран.

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 26 586 случаев коронавируса, из числа заразившихся 24 106 человек выздоровели, 347 пациентов умерли.