Почти 60 тысяч жителей Подмосковья привились от COVID-19

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 60 тыс. жителей Московской области уже прошли вакцинации от новой коронавирусной инфекции, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона в среду.

"С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 59 тыс. человек воспользовались бесплатной возможностью привиться двухкомпонентной вакциной "Спутник V", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали в министерстве, на вакцинацию можно записаться на региональном портале госуслуг, по телефону 122 и через МФЦ.

"Мы наращиваем мощности по вакцинации - получаем новые и новые дозы, чтобы обеспечить всех желающих, не имеющих противопоказаний, прививкой. На данный момент регион получил уже более 133 тыс. доз вакцины, 64,8 [тыс.] из которых прибыли на минувшей неделе", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что пройти вакцинацию можно не только в поликлиниках, но также в мобильных ФАПах и в пунктах вакцинации в торговых центрах.