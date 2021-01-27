Собянин: в Москве сейчас двойной запас больничных коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, в столице сейчас почти двойной запас больничных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе осмотра нового здания подстанции скорой медпомощи в Коммунарке.

"Ситуация постепенно улучшается. <...> Все основные подразделения по борьбе с ковидом должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда", - сказал мэр.

Он отметил, что снятие в среду ограничений на работу ресторанов и возможность возвращения сотрудников из удаленного режима работы стало возможным благодаря запасу прочности столичной медицинской системы.

Однако, по его словам, несмотря на снижение заболеваемости, доля больных коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии остается высокой. "Поэтому, конечно, надо быть во всеоружии и не расслабляться", - подчеркнул мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 919 662 случая заражения, из них 1 837 за последние сутки, что является минимумом с 26 сентября. Выздоровели 791 320 человек, умерли 13 175.



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