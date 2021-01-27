Дума почтила минутой молчания память погибших в блокадном Ленинграде

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы начали пленарное заседание в среду с минуты молчания в память о погибших в ходе блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну. С предложением отдать дань памяти погибшим к палате обратился спикер Вячеслав Володин.

"Сегодня у нас с вами день полного снятия блокады Ленинграда. Город выстоял, но погибло около миллиона человек. Погибли, защищая город, от голода, от холода. Представьте себе, погибло больше, чем за все время Второй мировой войны погибло граждан США и Англии. Только в одном осажденном Ленинграде. Давайте отдадим дань памяти тем, кто погиб, тем, кто выжил в этой блокаде. И будем всегда помнить, и сделаем все для того, чтобы не допустить повторения тех страшных событий", - отметил Володин.

По его словам, инициатива отдать дань памяти погибшим исходила от депутатов всех фракций. "До заседания практически со всеми руководителями фракций мы этот вопрос обсуждали, эта инициатива исходит от депутатов. Давайте сделаем ее ежегодной, потому что мы должны с вами чтить наших дедов, отцов, прадедов, тех, благодаря кому мы сегодня с вами живем. Тех, кто завоевал победу и отстоял мир", - подчеркнул Володин.

27 января ежегодно в Российской Федерации отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Современное название памятной даты было установлено законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 1 декабря 2014 года. Ленинград (ныне Санкт-Петербург) - единственный в новейшей мировой истории крупный город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.