В Крыму до весны продлили запрет на корпоративы, свадьбы и работу хостелов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Власти Крыма продлили до 1 марта запрет на проведение свадеб, банкетов, корпоративов и работу хостелов. Соответствующие поправки в среду внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

Ранее поправками к указу от 14 января мероприятия, объединяющие людей, были запрещены до 1 февраля. Ограничения действуют в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений.

"Слова "до 1 февраля 2021 года" заменить словами "до 1 марта 2021 года", - говорится в документе. Такие изменения внесены в четыре пункта указа.

Также поправками признан утратившим силу пункт "проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме". Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба региона по предупреждению распространения нового коронавируса пояснил, что этот вид деятельности будет разрешен с 1 февраля.

С начала пандемии в республике выявили более 31 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. В октябре и декабре фиксировался рост заболеваемости. В январе наблюдается снижение темпов распространения инфекции, однако Роспотребнадзор по-прежнему считает ситуацию нестабильной.

Первая партия из 500 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. 18 января власти республики объявили о начале массовой вакцинации.