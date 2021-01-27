Главный раввин России зажег свечи в память о жертвах Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ежегодная церемония зажжения свечей прошла в Еврейском музее и центре толерантности в Москве в среду, в Международный день памяти жертв Холокоста, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы снова собрались, чтобы отметить День памяти жертв Холокоста, чтобы отдать долг 6 млн евреев, ставших жертвами самого чудовищного геноцида в истории, чтобы снова сказать "спасибо" тем, кто разгромил нацизм, спас мир от рабства, а наш народ - от поголовного уничтожения", - отметил главный раввин России Берл Лазар.

Он подчеркнул, что сегодня важно не только вспоминать о страшных событиях прошлого, но и извлекать из них уроки, и один из самых главных - понять, какую угрозу несет в себе идеология ненависти и лжи. "Кто-то скажет, что идеология - это только слова и мысли. Но именно трагедия Холокоста показала нам, что от слов и мыслей до геноцида - один шаг. Если мы не хотим повторения трагедии, некоторые слова и мысли должны быть вне закона в цивилизационном мире", - считает он.

В церемонии также приняли участие президент ФЕОР, раввин Александр Борода, посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, временный поверенный в делах Республики Польша в России Яцек Щлядэвски, посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт и другие представители российских государственных структур, международных организаций и дипломатических миссий.

Посол Федеративной Республики Германия в России Геза Андреас фон Гайр отметил, что память о тех событиях стала частью глубинных убеждений его нации. "Это всегда будет частью нашей истории, и то, как мы с этим справляемся, всегда будет частью нашей национальной идентичности. Моя страна готова видеть правду об этом темном периоде нашей истории. И мы знаем о нашей ответственности никогда не допустить этого в будущем", - подчеркнул он.

Участникам церемонии была представлена краткая видеоверсия спектакля "Священный талисман", поставленного Мастерской Брусникина совместно с Театром Предмета. Постановка показывает войну глазами ребенка.

Реакция на отрицание Холокоста

Берл Лазар назвал лекцию санкт-петербургского профессора Владимира Матвеева, в которой отрицается Холокост, пропагандой нацизма и призвал городские власти предпринять жесткие действия.

Как сообщается на сайте Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга, профессор СПбГЭУ Владимир Матвеев провел семинар для замдиректоров школ ко Дню памяти жертв Холокоста. Лектор рассказал, что Холокост - миф, его жертвы - преступники, а печи Освенцима использовались для дезинфекции.

"Это, к сожалению, и есть пропаганда нацизма. <...> Власти Ленинградской области говорят, что это личное мнение ученого, и не позволить ему выступить с подобными утверждениями было бы цензурой. Такая позиция категорически неприемлема. Особенно если учесть, что этот отрицатель Холокоста работает в государственном университете. Необходимы самые жесткие действия для того, чтобы молодежь не подумала, что это позиция государства", - сказал он.

Раввин обратил внимание, что даже личное мнение профессора может оказаться опасным. По его словам, преступные действия начинаются со слов и мыслей, как произошло и с Холокостом.

О Дне памяти

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Он был установлен согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Термин "холокост" получил распространение в 1950-е годы благодаря книгам писателя, лауреата Нобелевской премии мира 1986 года Эли Визеля, бывшего узника концентрационного лагеря Освенцим. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территории Германии, ее союзников и оккупированных ею стран.

Дата 27 января была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим, который был крупнейшим лагерем смерти. В нем погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, среди которых примерно миллион евреев.