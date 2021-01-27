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Около 78,5 тыс. детей родились в 2020 году в Подмосковье

Это почти на 5 тыс. больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 78,5 тыс. детей родились в Московской области в 2020 году - на 5 тыс. больше аналогичного показателя 2019 года. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

"Московская область на первом месте по приросту рождаемости в стране. В 2020 в регионе появилось на свет 78,5 тысячи малышей - почти на 5 тыс. больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Московской области продолжат работу по обеспечению комфортных условий для мам. "Наша задача в 2021 году - предусмотреть все для того, чтобы система здравоохранения Подмосковья была на высоком, надежном уровне. Важно не уронить планку. Каждый в своей территории должен работать над уязвимыми местами, о которых мы знаем и о которых нам говорят жители", - отметил Воробьев.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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