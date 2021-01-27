Память жертв блокады Ленинграда почтили в Петербурге, Москве и других городах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Памятные акции, посвященные жителям и защитникам блокадного Ленинграда, прошли в 77-ю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России.

В Петербурге торжественно-траурные церемонии состоялись на Пискаревском мемориальном кладбище - крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны, а также на Серафимовском, Смоленском, Невском, Ново-Волковском, Богословском кладбищах, на площади Победы и у Триумфальной арки в Красном Селе. Рано утром траурная церемония традиционно прошла на Невском проспекте у мемориальной таблички "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!".

Цветы и венки к монументу Матери Родине на Пискаревке возложили губернатор Александр Беглов, члены правительств Петербурга и Ленинградской области, полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан, командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, депутаты Госдумы и городского законодательного собрания, представители общественных организаций ветеранов и блокадников, религиозных конфессий.

Председатель Совета Федерации, представитель от правительства Петербурга в СФ Валентина Матвиенко возложила цветы к памятной стеле Ленинградскому фронту на Поклонной горе в Москве. Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, Матвиенко отметила, что она в силу обстоятельств впервые за многие годы не посетила в этот день Пискаревское кладбище. "Но я не смогла не прийти к одному из мемориальных мест, отсылающих к обороне Ленинграда, чтобы отдать дань памяти героическим защитникам Ленинграда, жителям Ленинграда, которые несмотря на нечеловеческие испытания выстояли, победили, защитили город", - передала пресс-служба слова председателя Совфеда.

Матвиенко напомнила, что в 2021 году исполняется 80 лет легендарной Дороге жизни - единственной транспортной артерии, которая в самые тяжелые блокадные месяцы связывала осажденный Ленинград с остальной частью страны. Власти региона готовятся торжественно отметить эту дату.

Память о блокаде

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

Памятные мероприятия в этот день проходят во многих регионах страны. Церемонии возложения цветов организованы на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориального комплекса Рязани, у памятного знака "Город-герой Ленинград" у подножия Мамаева кургана в Волгограде. В ряде регионов, в том числе в Белгородской области, Кабардино-Балкарии и Симферополе, волонтеры будут раздавать кусочки блокадного хлеба. В школах Белгородской области, Адыгеи, Ульяновска и других регионов организованы уроки мужества, торжественно-траурные линейки, патриотические часы.