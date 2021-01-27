Американские дипломаты в Москве почтили память жертв блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Посольство США в Москве в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда призвало помнить о ее жертвах.

"В день 77-летней годовщины окончания блокады Ленинграда мы возлагаем венки, чтобы вспомнить тех, кто страдал и умер в самой ужасной блокаде в истории, чтобы почтить попытки союзников положить конец войне и вновь дать обещание уважать ценность каждого человека и служить делу свободы", - написала в среду в Twitter пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс.

Эту запись она сопроводила фотографией посла США Джона Салливана, возлагающего венок у памятника городам-героям в Александровском саду возле плиты "Ленинград".

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн человек. Так, на Нюрнбергском процессе приводилась цифра в 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.