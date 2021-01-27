На Кубани свободно более 35% коечного фонда для пациентов с коронавирусом

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Около 2,4 тыс. коек на данный момент свободны в ковидных госпиталях Краснодарского края. Всего на сегодня занято около 65% коечного фонда региона, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В Краснодарском крае свободно более 35% коечного фонда для пациентов с коронавирусом. В ковидных госпиталях сейчас остаются незанятыми почти 2,4 тыс. коек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент с подтвержденным коронавирусом в больницах остаются более 1,5 тыс. человек. Еще около 2,8 тыс. пациентов находятся в медучреждениях с подозрением на коронавирус и пневмонией.

"Почти 6,4 тыс. человек, у которых подтвердилась инфекция, не нуждаются в постоянном наблюдении в стационаре. Они получают всю необходимую медицинскую и лекарственную помощь дома", - добавили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба региона на среду, на Кубани инфицированы 32 932 человека, выздоровели 23 625 пациентов, 1 393 умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 114 пациентов, еще трое - на ЭКМО.