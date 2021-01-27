Школьники узнают об энергетике будущего в рамках конкурса "Большая перемена"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Учащиеся школ с 1 февраля смогут получить знания об энергетике на онлайн-занятиях сообщества всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" в социальной сети "Вконтакте".

"В течение недели школьники узнают об альтернативных источниках энергии, о том, как наука помогает человеку в повседневной жизни, познакомятся с историей выдающихся российских и советских энергетиков, а также смогут провести научные эксперименты в домашних условиях", - сообщает в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Тематическая неделя "Энергетика будущего" пройдет с 1 по 6 февраля. Конкурс "Большая перемена" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.