В Ленобласти приняли региональный закон по обращению с отходами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Областной законопроект по обращению с отходами, который предполагает получение обязательного разрешения на перемещение отходов на территории региона, принят депутатами законодательного собрания Ленинградской области в третьем чтении в среду. Закон также вводит запрет на захоронение отходов на территории региона, если эти отходы могут быть утилизированы на областных объектах утилизации, сообщила пресс-служба заксобрания.

"27 января депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли законопроект, регулирующий отдельные вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории региона. Основными положениями закона являются: введение процедуры разрешения на перемещение отходов на территории Ленинградской области; применение QR-кодов, являющихся неотъемлемой частью разрешения. Также в законе говорится, что с 1 января 2023 года вводится запрет на захоронение отходов на территории Ленинградской области, если они могут быть утилизированы на объектах утилизации отходов Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Ужесточились требования к использованию технического грунта при рекультивации объектов. Теперь, чтобы его применять, необходимо наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Закон предусматривает оснащение транспортных средств, которые перевозят отходы, техническими устройствами для фиксации перемещения. Для нарушителей, которые будут перевозить отходы без разрешения или не соблюдать условия транспортировки, предусмотрен штраф от 50 до 100 тыс. рублей для граждан, от 500 до 900 тыс. рублей - для ИП и должностных лиц, от 1 до 1,5 млн рублей - для юрлиц. Соответствующие изменения вносятся в областной закон "Об административных правонарушениях".

Большие суммы штрафов позволят эффективнее бороться с нарушителями. "Опыт увеличения штрафов за несоблюдение "мусорного закона" уже прошла Европа, Скандинавия, Финляндия. Когда у них не получилось добиться чистоты на улицах воспитанием, образованием, призывами, они приняли стандартный вариант решения - ужесточили ответственность", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Сергея Бебенина.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. Он разработан для того, чтобы предотвратить негативное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье граждан.