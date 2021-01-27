В Самарской области предложили проводить реабилитацию детям-инвалидам в домашних условиях

САМАРА, 27 января. /ТАСС/. Власти Самарской области намерены внести изменения в закон, регламентирующий проведение реабилитации детям с тяжелыми формами инвалидности. Предполагается, что эти изменения дадут им возможность проходить реабилитацию на дому на постоянной основе, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Практика оказания услуг по реабилитации детям с тяжелыми формами инвалидности в домашних условиях была опробована в период действия ограничений по коронавирусу. Она показала свою эффективность, и власти региона решили продолжить предоставление таких услуг и после снятия ограничений.

"Такая мера будет предоставляться не только в период распространения коронавирусной инфекции и действия ограничительных мер, но и на постоянной основе", - говорится в сообщении.

С инициативой о внесении изменений в закон выступила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова на заседании регионального правительства.

При этом услугами на дому смогут воспользоваться и дети, находящиеся в учреждениях социального обслуживания. Впервые сотрудники реабилитационных центров начали выезжать на дом к детям с особенностями развития здоровья для предотвращения распространения коронавируса. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании правительства отметил, что сейчас такая практика является востребованной.