Пресс-секретарь Навального допрошена как свидетель по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш допрошена в качестве свидетеля после обыска в ее квартире. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Валерия Аршинова.

"Обыск в квартире Ярмыш закончен. Меня на него так и не допустили. После этого мою доверительницу допросили в моем присутствии в качестве свидетеля. Я так поняла, что допрос прошел по делу, возбужденному по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сказала адвокат.

По ее словам, в ходе допроса Ярмыш спрашивали о ее участии в акции 23 января в Москве, о планах людей по блокировке движения транспорта, о том, знает ли она о введении масочного режима и о том, что скопление людей в одном месте может повлечь их заражение коронавирусной инфекцией.

Ранее следователи собирались допросить как свидетеля сотрудника ФБК Георгия Албурова по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденному после несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Дела по ст. 236 УК РФ после акции 23 января возбудили в связи с тем, что в ней участвовали люди, заразившиеся коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.