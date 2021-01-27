Салют из 30 залпов завершил мероприятия в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Салют из 30 поименованных залпов завершил памятные мероприятия, которые прошли в среду в Санкт-Петербурге в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня в Санкт-Петербурге в ознаменование 77-й годовщины полного снятия немецко-фашисткой блокады города-героя Ленинграда состоялся артиллерийский салют, военнослужащие произвели 30 поименованных залпов", - говорится в сообщении.

Праздничный артиллерийский салют в сопровождении фейерверка произвели с большого пляжа Петропавловской крепости. Каждый залп был посвящен героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

"Ночное небо озарили около 1,5 тыс. фейерверочных изделий "Рубин", "Мальва", которые обеспечили яркие искрящиеся снопы красочных разрывов различных цветов. Купола салюта разрывались на высоте 500 м и превысили диаметр в 300 м", - отметили в пресс-службе.

Ленинград - единственный крупный город в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Блокада, во время которой погибли сотни тысяч горожан, длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в Ленинграде не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.