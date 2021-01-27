Франция приостанавливает рейсы Ethiopian Airlines в страну

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение на четыре дня приостановить рейсы в страну авиакомпании Ethiopian Airlines из-за несоблюдения ею мер по COVID-19. Об этом в среду сообщило французское министерство транспорта.

"Нами был обнаружен ряд недостатков при прибытии во Францию рейсов самолетов Ethiopian Airlines. Согласно существующим правилам, именно авиакомпаниям надлежит проверять наличие у каждого пассажира справки об отрицательном результате теста ПЦР", - говорится в коммюнике министерства. Оно при этом напоминает, что такая справка обязательна во Франции с 18 января.

Как уточняется в заявлении, в минувшую среду представителям авиакомпании было указано на целый ряд отступлений от правил борьбы с коронавирусом. "Теперь, после обнаруженных в среду новых нарушений, французское государство приняло решение временно приостановить полеты этой компании - начиная с четверга 28 января и до воскресенья 31 января".

Ранее в среду официальный представитель правительства Габриэль Атталь, выступая по итогам заседаний Совета по обороне и Совета министров, сообщил, что Франция считает необходимым, чтобы на уровне ЕС был рассмотрен вопрос об ужесточении правил контроля на границах в связи с пандемией коронавируса. Он уточнил, что новые меры по контролю должны коснуться и авиакомпаний, которые не выполняют требования о проверке наличия у пассажиров справки об отрицательном тесте на COVID-19.

По его словам, такие рестрикции могут предусматривать временный или окончательный запрет на работу авиаперевозчиков во Франции. Атталь отметил, что обсуждение находится в активной фазе и решения могут быть выработаны "уже в течение ближайших часов или дней".