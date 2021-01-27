В Ереване почтили память жертв блокады Ленинграда

ЕРЕВАН, 27 января. /ТАСС/. Цикл мероприятий в память о жертвах блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны в 77-ю годовщину полного освобождения города прошел в Ереване при поддержке посольства России в Армении и Российского центра науки и культуры (РЦНК). Ключевым из них стало возложение цветов к памятнику детям блокадного Ленинграда в столице республики.

"В день 77-й годовщины в Ереване у памятника детям блокадного Ленинграда при участии мэрии армянской столицы, посольства России в Армении, Российского центра науки и культуры в Ереване, комитета ветеранов Великой Отечественной войны, Дома Москвы и организаций российских соотечественников прошло возложение венков и цветов. Позднее сотрудники РЦНК приняли участие в международной конференции "Блокадный Ленинград - грани Подвига" в рамках социально-образовательного проекта "Великая Победа объединяет народы". В конференции приняли участие пережившие блокаду ленинградцы, школьники и студенты, представители ветеранских и общественных организаций", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ереванского филиала Российского центра науки и культуры.

Посол России в Армении Сергей Копыркин назвал битву за Ленинград беспримерным подвигом самопожертвования. Он отметил вклад армян в Победу, а также то, что более двухсот детей-блокадников обрели кров в Ереване. Заместитель руководителя РЦНК в Ереване Антон Берянев обратил внимание, что в Армении глубоко чтят наследие Великой Победы. Он подчеркнул важность подобных мероприятий, особенно для молодого поколения.

В Ереване открылась фотовыставка "Блокада Ленинграда в фотографиях", приуроченная памятной дате. В экспозиции выставки снимки известных военных фотокорреспондентов, запечатлевших будни осажденного города.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.