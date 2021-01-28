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Замгенпрокурора поручил разобраться в неполном освоении средств на нацпроекты в Приморье

Дмитрий Демешин заявил, что в регионе освоили чуть более 88% выделенных средств

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поручил разобраться в причинах недоосвоения средств, выделенных на реализацию национальных проектов в Приморье в 2020 году. Об этом он сообщил в четверг на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморья, уточнив, что выделенные средства освоены чуть более чем на 88%.

"24 млрд рублей в 2020 году было выделено на выполнение национальных проектов, и чуть более 88% средств освоено во Владивостоке и [Приморском] крае. По каждому не реализованному до конца проекту в первом квартале текущего года [нужно] разобраться <...>", - сказал Демешин.

Он уточнил, что необходимо поставить вопрос об ответственности в том, что деньги не были освоены и вернулись в федеральный бюджет, и чиновников, и инвесторов, и органов контроля.

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РоссияПриморский край
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