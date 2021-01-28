Власти Владивостока попросили родителей оставить детей дома из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Глава администрации Владивостока Олег Гуменюк обратился к родителям школьников и маленьких детей с просьбой по возможности не отправлять их на занятия и в детские сады из-за начавшейся в городе метели, сообщает в четверг пресс-служба мэрии.

"Школы и детские сады Владивостока работают в обычном режиме. Занятия будут организованы для любого количества детей. Однако просьба к родителям: по возможности оставить детей дома. Отсутствие ребенка на уроках в этот день не будет считаться прогулом. То же самое касается и завтрашнего дня. Нас ожидает серьезная непогода, а безопасность наших детей - превыше всего", - цитирует Гуменюка пресс-служба.

Мэр также добавил, что городским службам в свою очередь предстоит оперативно устранять последствия снегопада, обеспечить бесперебойную работу транспорта.

Приморский гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение о сильном снегопаде и ураганном ветре, которые ожидаются 28 и 29 января. Общее количество осадков во Владивостоке может составить от 10 до 18 мм, высота снежного покрова - 20-25 см. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, прогноз уже подтверждается, а его сотрудники, не задействованные в оперативных сменах, остались дома и работают в удаленном режиме.

Режим повышенной штормовой готовности введен и на Тихоокеанском флоте (ТОФ), сообщает пресс-служба флота. На боевых кораблях в пунктах их постоянного базирования проведена подготовка к усилению ветра и волнения, заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому. На время прохождения циклона ограничено использование авиационной техники морской авиации.

Во Владивостоке наблюдается снег, метель, температура воздуха минус 10 градусов.