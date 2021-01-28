В Южной Корее за сутки выявили четыре новых очага высокопатогенного птичьего гриппа

СЕУЛ, 28 января. /ТАСС/. Не менее 77 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлены на территории Республики Корея по состоянию на утро четверга. Об этом сообщило министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

По его данным, четыре очага обнаружены за минувшие сутки в провинции Кёнгидо - в городах Почхон, Пхаджу, Ичхон и Ансон. Таким образом в Кёнгидо с ноября прошлого года подтверждены в общей сложности 24 очага опасного заболевания, в провинциях Чолла-Намдо и Чолла-Пукто - по 14.

В профилактических целях уничтожены в общей сложности 23 млн голов домашней птицы в радиусе 3 км от очагов инфекции. Розничные цены на куриные яйца возросли за последнюю неделю на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Куриное мясо подорожало на 14,6%, а утиное - на 33,9%.