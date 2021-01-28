В России за сутки выявили 19 138 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 138. Общее число инфицированных достигло 3 793 810, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,07%), Ямало-Ненецком АО, Республике Хакасия (0,2%), Москве, Магаданской области, Республике Ингушетия, Республике Дагестан, Псковской области, Костромской области (0,3%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 2 128 в Санкт-Петербурге, 939 - в Московской области, 469 - в Нижегородской области, 382 - в Воронежской области, 375 - в Ростовской области.

В настоящее время в России болеет 492 901 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся россиян за сутки возросло на 26 775, до 3 229 258. Из данных штаба следует, что в общей сложности выздоровели уже 85,1% заразившихся в стране.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 4 124 пациента в Санкт-Петербурге, 1 103 - в Московской области, 477 - в Нижегородской области, 425 - в Мурманской области, по 419 - в Ростовской и Челябинской областях.

Число летальных исходов возросло на 575 против 594 днем ранее. Всего от инфекции умер 71 651 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,89%, следует из данных штаба.

За сутки умерли 69 пациентов в Санкт-Петербурге, 38 - в Московской области, 27 - в Красноярском крае, 24 - в Ростовской области, 22 - в Воронежской области.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило за сутки 2 897. Всего в столице с начала пандемии выявили 922 559 инфицированных.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 1 837 заболевших.

За сутки в столице из-за коронавируса умерли 62 человека, всего зарегистрировано 13 237 летальных исходов.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 6 142 пациента. За все время выздоровели 797 462 человека. В настоящее время в столице болеют 111 860 человек.