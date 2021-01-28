Комитет Госдумы поддержал к I чтению запрет на изъятие домашних животных за долги

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении поправки в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) о запрете изъятия домашних животных у должников. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Сегодня комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в части запрета обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам", - говорится в сообщении.

Как отметил глава комитета, один из авторов инициативы Павел Крашенинников, документом "предлагается запретить изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности". В результате существующей практики изъятия животных негативные последствия наступают как для них, так и для должников, считающих питомцев членами семьи, заметил депутат.

В действующей редакции ГПК содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Законопроект дополняет этот перечень указанием на домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.