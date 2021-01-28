Комитет Госдумы поддержал законопроекты о наказаниях за реабилитацию нацизма в интернете

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении пакет законопроектов, направленных на защиту исторической памяти, которые усиливают административную и уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в интернете. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Законопроекты рекомендованы к принятию в первом чтении", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В действующем законодательстве установлена повышенная ответственность по ст. 354.1 УК "Реабилитация нацизма" в случае использования нарушителем средств массовой информации. В частности, за это грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Яровая предлагает дополнить статью в этой части, указав в качестве квалифицирующего признака использование "информационно-телекоммуникационных сетей", включая интернет.

Другим законопроектом о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях предлагается предусмотреть ответственность юридических лиц "за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". За такие правонарушения с использованием СМИ и интернета юридическим лицам может грозить административный штраф от 1,5 млн до 3 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.