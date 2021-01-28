В больницах Ленобласти к обычной работе вернули 300 коек, перепрофилированных под COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Количество коек для пациентов с коронавирусом в Ленинградской области сократили на 300 мест, их вернули в систему общего здравоохранения из-за увеличения числа выздоравливающих. В ближайшее время планируется вернуть к плановой работе еще более 500 коек, сообщил в четверг председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин на заседании регионального правительства.

"Назад в систему общего здравоохранения возвращены 300 коек", - рассказал Вылегжанин.

По словам председателя комитета, ситуация с распространением коронавируса на территории Ленинградской области постепенно улучшается: сейчас из 3 157 коек для пациентов с коронавирусом заняты 1 863. Вылегжанин также отметил, что в последние дни число пациентов, которых выписывают из стационаров, превышает число госпитализированных. "За прошедшие сутки поступило 120 человек, выписано 210 пациентов", - рассказал он.

По данным председателя комитета, в следующие два дня еще 300 коек вернутся в систему общего здравоохранения. На следующей неделе коечный фонд для больных с коронавирусом планируют сократить на 250 мест.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 30 042 человека, выздоровели 27 083, умерли 395. За минувшие сутки в регионе выявили 224 случая заражения.