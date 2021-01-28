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Мишустин утвердил план мероприятий передачи функций Книжной палаты в РГБ

Для передачи потребуется разработка правил доставки Российской государственной библиотеке обязательных федеральных экземпляров печатных изданий

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Функции филиала ТАСС - Российской книжной палаты - будут переданы Российской государственной библиотеке (РГБ). Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту), направленных на передачу функций филиала федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" "Российская книжная палата" федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская государственная библиотека", - сказано в документе.

Для передачи филиала потребуется разработка федерального закона о внесении изменений в ФЗ "Об обязательном экземпляре", разработка правил доставки РГБ обязательных федеральных экземпляров печатных изданий, фонограмм и видеофильмов в библиотечно-информационные организации, а также формирование перечней движимого и недвижимого имущества для передачи в РГБ, другие мероприятия.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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