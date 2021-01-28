Каждый третий россиянин освоил на самоизоляции новый навык

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Свыше 75% россиян в период социальной изоляции, вызванной новой коронавирусной инфекцией, стали чаще пользоваться цифровыми инструментами для решения повседневных задач, а каждый третий - освоил какой-либо новый для себя навык. Такие выводы содержатся в результатах опроса, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, сообщила пресс-служба института в четверг.

"В период самоизоляции примерно три четверти (76%) опрошенных стали чаще пользоваться цифровыми инструментами для решения различных повседневных задач. Половина респондентов (49%) установили дополнительные приложения и программы. Каждый третий (34%) освоил какой-либо новый для себя навык, а 48% планируют это в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

В институте добавили, что эмпирической базой для анализа послужили результаты проведенного в ноябре 2020 года онлайн-опроса пользователей интернета в возрасте от 14 лет и старше. Общая выборка, составившая 3000 респондентов, отражает социально-демографическую структуру российской аудитории глобальной сети.

Часть цифровых практик, как выяснили исследователи, стали не только более востребованными в условиях вынужденной самоизоляции, но и продемонстрировали возможность замещения традиционных способов действия. Между тем ни одна из популярных цифровых практик не перешла в онлайн полностью. Наибольшую степень цифровизации показали поиск информации, использование госуслуг, электронная торговля и потребление развлекательного контента. Значения индекса цифровизации для этих практик превышают 70 при максимуме в 100 пунктов.

Довольно высокая степень цифровизации также, согласно результатам исследования, присутствует в таких практиках, как обращения в органы власти и голосование, игры, образовательная активность, получение финансовых и страховых услуг, аренда транспортных средств, коммуникации (значения индекса цифровизации - в диапазоне от 60 до 69).

При этом наименее популярно применение цифровых сервисов в области медицинских услуг и занятий спортом или танцами (индекс цифровизации - 32 и 31 соответственно). Низкий уровень цифровизации отмечается в сфере занятости (42): хотя каждый второй опрошенный (44%) в той или иной степени использует интернет для работы, основные свои обязанности занятые пользователи чаще выполняют офлайн. Подавляющее большинство трудоустроенных респондентов (70%) работает очно.