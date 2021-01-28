"Новатэк" и Росприроднадзор создадут систему экомониторинга Камчатского края

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Новатэк", правительство Камчатского края и Росприроднадзор заключили соглашение о взаимодействии по экологическому мониторингу акватории, прилегающей к полуострову Камчатка. Об этом говорится в сообщении "Новатэка".

"В рамках соглашения планируется создание системы экологического мониторинга, включающей проведение наблюдений за состоянием окружающей среды и лабораторных исследований ее компонентов для предотвращения и минимизации экологических угроз", - говорится в сообщении.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила журналистам, что новая лаборатория позволит оперативно реагировать и узнавать о причинах экопроисшествий, быстрее на них реагировать и находить виновных.

"Мы не сможем предотвратить крупные природные явления, о которых говорила Российская академия наук. Они потому и зовутся природными, потому что они не имеют человеческого фактора. Но надо увидеть их, принять какие-то соответствующие меры и, может быть, принять превентивно какие-то действия", - заметила она.

"Эффективная реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности возможна только при активном участии экологически ответственного бизнес-сообщества, и наше сотрудничество с правительством Камчатского края и Росприроднадзором позволит внести существенный вклад в сохранение уникальной природы Камчатки", - заметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Радионова заметила, что данные о результатах работы лаборатории будут публичными.

В новость внесена правка (17:54 мск) - уточняется название ведомства, верно - Росприроднадзор.