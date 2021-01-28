Надзорный совет Facebook отменил четыре решения соцсети по регулированию контента

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Надзорный совет американской корпорации Facebook впервые вынес ряд решений относительно блокировки сообщений в принадлежащих ей социальных сетях. Заявление данного регулирующего органа, сформированного по указанию главы компании Марка Цукерберга, опубликовано в четверг.

Совет постановил, что по четырем из пяти дел, которые находились на его рассмотрении, принятые сотрудниками Facebook меры должны быть отменены. В одном случае решение представителей компании было признано верным. Все пять дел касались удаления сообщений в соцсетях Facebook и Instagram.

Согласно решению совета, Facebook следует восстановить ряд сообщений. В одном из них говорилось о действиях Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Вторая публикация касалась симптомов рака молочной железы и содержала изображение женской груди. В третьем сообщении, предположительно, приводилась цитата министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. В четвертом речь шла о препарате, который, как утверждалось, может помочь при заражении новым коронавирусом.

Совет признал верным решение Facebook об удалении сообщения на русском языке. В нем содержались уничижительные высказывания об азербайджанцах.

Члены регулирующего органа также рекомендовали руководству Facebook яснее объяснять пользователям установленные в соцсетях компании правила. Представители Facebook заявили, что намерены выполнить рекомендации совета.

Указанный регулирующий орган, в который входят 20 человек, был создан в 2020 году руководством Facebook. Он занимается решением спорных вопросов, касающихся контента, размещаемого в социальной сети. Ранее в этом месяце Facebook передала на рассмотрение совета вопрос о восстановлении доступа экс-президента США Дональда Трампа к его учетной записи в Facebook.