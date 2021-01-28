В Хорватии с 1 февраля смягчат часть ограничений, введенных из-за коронавируса

ЗАГРЕБ, 28 января. /ТАСС/. Некоторые ограничительные меры, введенные в Хорватии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будут смягчены с 1 февраля. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр республики Андрей Пленкович.

"После обсуждения в правительстве и со штабом [гражданской защиты Хорватии] мы в нынешних обстоятельствах, в которых пребываем благодаря ответственности наших граждан и мерам, которые мы приняли, находимся в том положении, чтобы направить сигналы, которые с 1 февраля означали бы смягчение [ограничительных] мер, но только в двух сегментах", - подчеркнул Пленкович.

Как уточнил премьер-министр, в рамках предстоящих послаблений ученики 5-8 классов смогут приступить к очным занятиям, а также будет разрешено проводить некоторые спортивные, в том числе индивидуальные, мероприятия, в особенности на открытом воздухе.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано 230 978 заболевших, 222 862 человека выздоровели, 4 943 инфицированных умерли, тестирование прошел 1 175 831 житель.

В связи с ростом числа заразившихся власти обязали жителей носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, ограничили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и религиозных, закрыли ночные и игровые клубы, а также казино. С 28 ноября в стране закрылись кафе и рестораны, развлекательные центры, спортзалы, введены обязательная дезинфекция общественных мест и запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, запрещено проведение свадебных торжеств.