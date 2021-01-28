В Петербурге планируют на 20% увеличить объемы модернизации теплосетей в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены в этом году увеличить масштабы модернизации тепловых сетей города и превзойти прошлогодние показатели на 20%. В 2021 году город планирует отремонтировать и реконструировать до 300 км теплосетей, сообщил в эфире канал "78" в четверг губернатор Александр Беглов.

"250 км сетей переложено в прошлом году. Мы не должны останавливаться на этом количестве, мы должны переходить из регресса в более наступательную позицию, чтобы количество отремонтированных сетей было больше, нежели сетей, которые находятся за нормативным сроком эксплуатации. В этом году мы планируем подойти к цифре 270-300 км", - сказал Беглов.

По расчетам городского комитета энергетики, чтобы закрыть проблему ветхих сетей, каждый год необходимо ремонтировать около 400 км в год. Глава города напомнил, что тепловое хозяйство недофинансировалось на протяжении долгого времени. "28% наших труб без ремонта больше 25 лет, они уже отработали свой ресурс. У теплосетей несколько собственников, и город постепенно увеличивает свой капитал в теплоснабжающих организациях", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что город значительно увеличил финансирование теплоэнергетики, чтобы решить проблему износа сетей. В общей сложности в период с 2019 по 2021 год в модернизацию сетей дополнительно будет вложено 7 млрд рублей. Кроме того, в Петербурге увеличивается количество и улучшается оснащенность аварийных ремонтных бригад, за счет чего сокращаются сроки устранений нарушений и дефектов на теплосетях.