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Пандемия COVID-19

Премьеру Сингапура ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech

Ли Сянь Лун сообщил, что процедура "была быстрой и безболезненной"

СИНГАПУР, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун завершил вакцинирование от коронавируса, получив в пятницу вторую дозу прививки компаний Pfizer и BioNTech.

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"Процедура, как и в прошлый раз, была быстрой и безболезненной, чувствую себя прекрасно", - написал 68-летний политик на своей странице в Facebook.

Вакцинация началась в Сингапуре 30 декабря прошлого года. Как уточняется в заявлении Минздрава, прививки уже были сделаны 113 тыс. человек, при этом медики получили около 430 жалоб на небольшие побочные эффекты в виде повышенной температуры, легкого недомогания. Вместе с тем три человека были госпитализированы с приступами острой аллергической реакции.

Правительство ожидает, что в течение года большинство граждан и постоянно проживающих в стране иностранцев сделают прививки. На данном этапе сингапурский портфель вакцин состоит из трех препаратов от компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и Sinovac. При этом официально одобрена пока только первая из них.

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СингапурЛи, Сянь ЛунПандемия COVID-19
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