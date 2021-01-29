Привившимся от коронавируса жителям Чукотки старше 65 лет разрешили выйти из самоизоляции

ТАСС, 29 января. Власти Чукотского автономного округа ослабили часть ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. В частности, отменяется самоизоляция для жителей старше 65 лет, привитых вакциной от коронавируса, а предприятия могут возобновить работу в ночное время, сообщается в пятницу на сайте правительства округа.

"Согласно постановлению, которое подписал глава региона, с сегодняшнего дня предприятия общественного питания могут вернуться к привычному графику работы. При этом обязательным остается соблюдение требований к рассадке гостей и соблюдение санитарного режима, установленных Роспотребнадзором. Кроме того, привившимся от коронавируса людям старше 65 лет разрешается выйти из самоизоляции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные ограничения, в том числе масочный режим в общественных местах, запрет на массовые мероприятия и социальная дистанция в регионе продлеваются до 17 февраля. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку получили более 400 человек.

В настоящий момент в округе с начала пандемии зафиксировано 622 случая заражения коронавирусом, выздоровели 565 человек, четверо умерли.