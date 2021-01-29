Конкурс на создание талисмана школьного спорта в Москве стартует 1 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Конкурс "Спортивный талисман" на создание символа школьного спорта в Москве, организатором которого является московский центр "Патриот.Спорт", стартует 1 февраля. Для этого школьникам необходимо нарисовать человека, животное или сказочного персонажа, который мог бы стать таким символом, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Первого февраля в столице стартует конкурс "Спортивный талисман". Мы приглашаем к участию всех школьников: с помощью рисунков и сопроводительных рассказов они смогут передать свое отношение к спорту, рассказать о любимых активностях и визуализировать талисман, который станет эмблемой всего спортивного движения школьников Москвы. Нам важно услышать ребят и понять, каким они видят символ школьного спорта", - приводятся слова директора московского центра "Патриот.Спорт" Марата Кучушева.

Выполнить конкурсную работу можно в любой технике и жанре. Работы, в которых будут изображены герои, созданные другими авторами ранее, не допускаются к участию. До 20 февраля рисунок в форматах jpeg, png или pdf вместе с небольшим рассказом о придуманном персонаже необходимо загрузить на сайт центра "Патриот.Спорт". Помимо этого, конкурсную работу следует разместить в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook или Instagram, сопроводить подписью "Я участвую в конкурсе" и хештегами #СпортТалисман, #ПатриотСпорт.

В сообщении отмечается, что с 24 февраля все талисманы будут доступны для открытого онлайн-голосования на сайте центра. В финал выйдут десять конкурсных работ, набравших больше всего голосов. 11 марта члены жюри под руководством посла школьного спорта города Москвы, двукратной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта России по волейболу Екатерины Гамовой выберут победителя. Финалисты конкурса получат дипломы и сувениры, а работа победителя станет официальным талисманом школьного спорта Москвы.