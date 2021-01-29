Соцсети обязали выявлять и удалять запрещенный контент. Что конкретно изменится

Кроме того, приняты правила о штрафах для владельцев за отказ удалять противоправную информацию. Собрали основные факты о нововведениях.

Социальная сеть, подпадающая под новые правила, — это интернет-ресурс, доступ к которому получает более 500 тыс. пользователей в сутки. Уточнение: у этих пользователей есть персональные страницы, на которых они могут распространять информацию. Видеохостинги тоже подпадают под это определение.​​​​

К запрещенному контенту относятся:

Порнографические изображения несовершеннолетних. Информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий. Данные о способах изготовления и использования наркотиков. Данные о способах совершения самоубийства и призывах к нему. Реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Информация, выражающая "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащая призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Реестр соответствующих социальных сетей ведет Роскомнадзор.

Кроме того, принят закон о штрафах для владельцев сайтов за неисполнение новых правил:

Для физлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей. Такие же меры предусмотрены и для провайдеров хостинга. За повторное правонарушение штраф для граждан — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей. Для юрлиц — от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы годовой выручки, но не менее 4 млн рублей. За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографии, а также данных о способах изготовления, использования наркотиков и местах их приобретения штрафы для граждан — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 3 млн до 8 млн рублей. Эти санкции распространяются как на владельцев, так и на провайдеров хостингов.