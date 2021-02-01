Метеозависимость. Как погодные аномалии влияют на нас и что с этим делать

"Метеозависимость", "метеочувствительность", "метеопатия" и даже "погодная боль" — в разных исследованиях зависимость самочувствия от смены погоды называют по-своему. Официального термина, как и диагноза, не существует. Ученые и медики продолжают изучать влияние погоды на здоровье человека.
Вместе с ними пытаемся разобраться, на кого влияют погодные аномалии и как себя вести, когда вчерашний +1 сегодня превращается в –10 °C, а утренний сугроб к вечеру становится грязной лужей.
Почему нет официального термина? Существует ли вообще метеозависимость?
Тема метеозависимости — по-настоящему тонкий лед в медицинских исследованиях. Изучая ее, необходимо учитывать огромное количество факторов. Массу погодных условий: атмосферное давление, влажность воздуха, направление и скорость ветра, температуру воздуха и многие другие. Смотреть надо и на самочувствие больного: его психическое и физическое состояние, наличие или отсутствие хронических болезней, текущие жалобы.
Большинство ученых сходятся в том, что погода, вероятно, влияет на состояние здоровья, но как именно — сказать сложно. Например, группа ученых из Тайваня и США нашла взаимосвязь усиления головной боли у метеозависимых людей и изменения температуры в 2015 году. В холодный период испытуемые острее реагировали на скачки температуры. Однако экстраполировать эти данные на всех невозможно: в исследовании учитывался только один погодный фактор — температура — и изучалась реакция определенной группы людей — пациентов с мигренью.
Кто может чувствовать перепады температур больше других?
Чаще всего метеозависимыми становятся пациенты с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. В первую очередь те, чье давление постоянно повышено или понижено, говорит Людмила Лапа, врач-терапевт, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой. В группе риска также находятся люди с нарушениями в работе легких, потому что такие заболевания связаны и с работой сосудов тоже: хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма.
Согласно исследованию Европейского проекта по изучению остеоартроза (EPOSA), нестабильная погода может влиять на самочувствие пожилых людей, больных остеоартрозом. Явление изучалось на людях, которые считали себя метеозависимыми, а также на тех, кто был нечувствителен к погоде. Результаты подтвердили, что при погодных колебаниях первые ощущают боль в суставах сильнее.
Исследование группы ученых из Великобритании, Канады, Израиля и Австралии, участие в котором приняло больше 10 тыс. человек, выявило взаимосвязь самочувствия людей с хроническим болевым синдромом (болью, которую испытывают пациенты даже после выздоровления) с изменениями в погоде.
Исследование норвежских ученых подтвердило, что есть определенная связь между уровнем стресса и интенсивностью болей у людей, страдающих фибромиалгией — хронической мышечно-скелетной болью.
Какие перемены погоды больше всего влияют на здоровье?
Разные исследования показывают разные результаты.
При изучении реакции пожилых людей с остеоартрозом на перемены погоды ученые предположили, что на восприятие боли влияет изменение температуры и влажности воздуха. Это может влиять на расширение и сокращение различных тканей пораженного сустава. Кроме того, низкие температуры могут увеличивать вязкость жидкости, смазывающей суставы, делая их более жесткими и, возможно, более чувствительными к боли от механических нагрузок.
Итогами анализа восприятия изменений погоды людьми с хронической болью стал вывод о том, что на их ощущения влияло три погодных фактора: повышение относительной влажности воздуха, скорость ветра и снижение атмосферного давления. Причем сочетание всех этих факторов повышало болевую чувствительность испытуемых на 20% в сравнении с нормой.
Слишком жаркая погода тоже влияет на общее самочувствие человека, это подтверждает Всемирная организация здравоохранения. Рост тепловыделения из-за повышенной температуры снижает способность организма к внутренней терморегуляции и может привести к целому ряду заболеваний, включая тепловые судороги, тепловое истощение, тепловой удар и гипертермию.
Также Роспотребнадзор напоминает, что из-за переохлаждения во время резких перепадов температур защитные силы организма снижаются, что может привести к заболеванию респираторными инфекциями, в том числе и к COVID-19.
Как справляться с погодными аномалиями? Что поможет приспособиться?
Самое важное для больных — ни в коем случае нельзя самостоятельно менять схему применения лекарственных препаратов. Люди склонны прекращать принимать препарат, когда их давление снижается из-за метеозависимости. А низкое артериальное давление для больного в таком случае лучше высокого, отмечает Ярослав Ашихмин, терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера.
Специальных мер борьбы с метеозависимостью нет. Важно консультироваться с врачом, если ваше состояние ухудшилось после перемены погоды, — терапевт поможет подобрать препарат, который справится с тем, чтобы "удержать" в норме артериальное давление больного во время колебаний атмосферного.
Влияет ли погода на людей, которые не выходят на улицу? Во время пандемии мы стали больше сидеть дома
Наиболее спорный вопрос, потому что меньше всего изучен. Удаленка, скорее всего, влияет на метеозависимость, но косвенно, считает Людмила Лапа:
"Я думаю, удаленка усугубляет ситуацию (с метеозависимостью — прим. ТАСС), потому что повышает риск развития сосудистых заболеваний. На удаленке мы менее подвижны, больше лежим в кровати, сидим в неопределенных позах — все это очень плохо влияет на сосуды. Дома нельзя забывать о состоянии здоровья: делать разминку, стараться двигаться, потому что это тренирует нашу сосудистую систему. Нельзя также переедать, это сгущает кровь и повышает риск развития диабета".
Яна Ретунская