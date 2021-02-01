Метеозависимость. Как погодные аномалии влияют на нас и что с этим делать

Чаще всего метеозависимыми становятся пациенты с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. В первую очередь те, чье давление постоянно повышено или понижено, говорит Людмила Лапа, врач-терапевт, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой. В группе риска также находятся люди с нарушениями в работе легких, потому что такие заболевания связаны и с работой сосудов тоже: хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма.

Согласно исследованию Европейского проекта по изучению остеоартроза (EPOSA), нестабильная погода может влиять на самочувствие пожилых людей, больных остеоартрозом. Явление изучалось на людях, которые считали себя метеозависимыми, а также на тех, кто был нечувствителен к погоде. Результаты подтвердили, что при погодных колебаниях первые ощущают боль в суставах сильнее.

Исследование группы ученых из Великобритании, Канады, Израиля и Австралии, участие в котором приняло больше 10 тыс. человек, выявило взаимосвязь самочувствия людей с хроническим болевым синдромом (болью, которую испытывают пациенты даже после выздоровления) с изменениями в погоде.

Исследование норвежских ученых подтвердило, что есть определенная связь между уровнем стресса и интенсивностью болей у людей, страдающих фибромиалгией — хронической мышечно-скелетной болью.